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В сборной Испании по теннису произошла замена в составе на Олимпийские игры в Париже

В сборной Испании по теннису произошла замена в составе на Олимпийские игры в Париже
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Сборная Испании по теннису произвела замену в составе национальной команды на Олимпийских играх — 2024. Вместо травмированного Пабло Карреньо-Бусты на турнире сыграет 49-я ракетка мира Педро Мартинес. Об этом сообщила Международная федерация тенниса на своей странице в соцсетях.

Таким образом, состав мужской сборной Испании на Олимпийские игры — 2024 выглядит следующим образом:

Карлос Алькарас, третья ракетка мира;
Алехандро Давидович-Фокина, 36;
Рафаэль Надаль, 265 (защищённый рейтинг);
Педро Мартинес, 49 (защищённый рейтинг).

Также в женском турнире сыграют 55-я ракетка мира Сара Соррибес-Тормо и Кристина Букша (64-я в рейтинге WTA). Экс вторая ракетка мира Паула Бадоса приняла решение пропустить Олимпийские игры в Париже, чтобы сохранить защищённый рейтинг на Уимблдон и «US Open» — 2024.

Теннисные соревнования на Олимпийских играх в Париже (Франция) пройдут с 27 июля по 4 августа.

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