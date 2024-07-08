На турнирах ATP болбои снова будут приносить игрокам полотенца

Свет директоров ATP одобрил изменения и вернул правило, согласно которому болбои по запросу игроков приносят и уносят полотенца между розыгрышами. Об этом сообщает американский журналист Джон Вертхейм.

«Совет директоров одобрил изменение правил, позволяющее игрокам просить и получать полотенца между очками, как это было принято до пандемии COVID-19. Все турниры ATP должны принять это положение. Это изменение правил вступит в силу после Уимблдона», — написал Вертхейм в социальных сетях.

Ранее это правило было отменено как постковидная мера. В период пандемии на всех турнирах появились специальные ящики для полотенец. Игроки сами брали и относили полотенца. Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля.