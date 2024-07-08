ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

На турнирах ATP болбои снова будут приносить игрокам полотенца

На турнирах ATP болбои снова будут приносить игрокам полотенца
Комментарии

Свет директоров ATP одобрил изменения и вернул правило, согласно которому болбои по запросу игроков приносят и уносят полотенца между розыгрышами. Об этом сообщает американский журналист Джон Вертхейм.

«Совет директоров одобрил изменение правил, позволяющее игрокам просить и получать полотенца между очками, как это было принято до пандемии COVID-19. Все турниры ATP должны принять это положение. Это изменение правил вступит в силу после Уимблдона», — написал Вертхейм в социальных сетях.

Ранее это правило было отменено как постковидная мера. В период пандемии на всех турнирах появились специальные ящики для полотенец. Игроки сами брали и относили полотенца. Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля.

Календарь Уимблдона-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android