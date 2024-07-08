Музетти вышел в 1/4 финала Уимблдона-2024, обыграв Перрикара

25-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти в матче четвёртого круга Уимблдона-2024 в четырёх сетах обыграл 58-ю ракетку мира французского теннисиста Джованни Мпетчи Перрикара со счётом 4:6, 6:3, 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. В её рамках Музетти три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Перрикара девять эйсов, восемь двойных ошибок и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинале Музетти встретится с победителем матча Тейлор Фритц (США) — Александр Зверев (Германия). Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.