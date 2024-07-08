«Я мечтал об этом с детства». Музетти — о выходе в 1/4 финала Уимблдона-2024
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25-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал победу в матче четвёртого круга Уимблдона-2024 с 58-й ракеткой мира французским теннисистом Джованни Мпетчи Перрикаром.
«Я мечтал об этом моменте с детства. У меня всегда была очень красивая семья, которая всегда поддерживала меня в стремлении к моей мечте. Трудно говорить», — сказал Музетти в интервью на корте.
Уимблдон (м). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 13:05 МСК
25
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 1
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58
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
В четвертьфинале Лоренцо Музетти встретится с победителем матча Тейлор Фритц (США) — Александр Зверев (Германия). Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
Комментарии
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