Джокович — Руне: где смотреть, во сколько начало матча 1/8 финала Уимблдона-2024

Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона проходят матчи очередного игрового дня Уимблдона-2024. Во встрече 1/8 финала мужского одиночного разряда встретятся вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 15-й номер рейтинга ATP Хольгер Руне из Дании. Матч пройдёт на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сербским и датским теннисистами.

Трансляцию матчей Уимблдонского турнира осуществляет телеканал Tennis Channel, а также телекомпании S Sport, Sport Plus и Setanta Sport в разных странах. Приложение Eurosport Player также покажет соревнования. В России возможен просмотр всех этих каналов, но только по платной подписке. Следить за соревнованиями можно с помощью матч-центра «Чемпионата».