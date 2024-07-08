Джокович — Руне: история личных встреч перед матчем 1/8 финала Уимблдона-2024

Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона проходят матчи очередного игрового дня Уимблдона-2024. Во встрече 1/8 финала мужского одиночного разряда сыграют вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 15-й номер рейтинга ATP Хольгер Руне из Дании. Матч пройдёт на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сербским и датским теннисистами.

Джокович и Руне сыграли между собой пять матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч — 3-2 в пользу серба.

01.09.2021, US Open. Хард, первый круг: Джокович — Руне — 6:1, 6:7 (5:7), 6:2, 6:1.

06.11.2022, Париж. «Мастерс», хард. Финал: Руне — Джокович — 3:6, 6:3, 7:5.

17.05.2023, Рим. «Мастерс», грунт. Четвертьфинал: Руне — Джокович — 6:2, 4:6, 6:2.

03.11.2023, Париж. «Мастерс», хард. Четвертьфинал: Джокович — Руне — 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

12.11.2023, Турин. Итоговый турнир ATP, хард. Групповая стадия: Джокович — Руне — 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.