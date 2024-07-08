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Синнер вновь поддерживает Калинскую с трибун в четвёртом круге Уимблдона-2024

Синнер вновь поддерживает Калинскую с трибун в четвёртом круге Уимблдона-2024
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вновь пришёл поддержать свою девушку 18-ю ракетку мира российскую теннисистку Анну Калинскую в матче четвёртого круга Уимблдона-2024 с четвёртой ракеткой мира теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной.

Фото: Скриншот из трансляции

Уимблдон (ж). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 15:40 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		3
3 		0
         
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между представительницами России и Казахстана.

Янник Синнер в четвертьфинале Уимблдона-2024 сыграет с пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым во вторник, 9 июля.

Напомним, слухи о романе Синнера и Калинской появились в итальянских СМИ 16 мая. Ещё до старта грунтового мэйджора россиянка была замечена на свидании с итальянцем в Париже. 27 мая Янник официально подтвердил романтические отношения с Анной.

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