Синнер вновь поддерживает Калинскую с трибун в четвёртом круге Уимблдона-2024

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вновь пришёл поддержать свою девушку 18-ю ракетку мира российскую теннисистку Анну Калинскую в матче четвёртого круга Уимблдона-2024 с четвёртой ракеткой мира теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной.
Фото: Скриншот из трансляции
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между представительницами России и Казахстана.
Янник Синнер в четвертьфинале Уимблдона-2024 сыграет с пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым во вторник, 9 июля.
Напомним, слухи о романе Синнера и Калинской появились в итальянских СМИ 16 мая. Ещё до старта грунтового мэйджора россиянка была замечена на свидании с итальянцем в Париже. 27 мая Янник официально подтвердил романтические отношения с Анной.
- 8 июля 2024
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