Синнер вновь поддерживает Калинскую с трибун в четвёртом круге Уимблдона-2024

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вновь пришёл поддержать свою девушку 18-ю ракетку мира российскую теннисистку Анну Калинскую в матче четвёртого круга Уимблдона-2024 с четвёртой ракеткой мира теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной.

Фото: Скриншот из трансляции

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между представительницами России и Казахстана.

Янник Синнер в четвертьфинале Уимблдона-2024 сыграет с пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым во вторник, 9 июля.

Напомним, слухи о романе Синнера и Калинской появились в итальянских СМИ 16 мая. Ещё до старта грунтового мэйджора россиянка была замечена на свидании с итальянцем в Париже. 27 мая Янник официально подтвердил романтические отношения с Анной.