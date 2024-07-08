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Калинская взяла медицинский тайм-аут в матче четвёртого круга Уимблдона-2024 с Рыбакиной

18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская взяла медицинский тайм-аут в четвёртом круге Уимблдона-2024 с четвёртой ракеткой мира теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной при счёте 4:3 в пользу Рыбакиной.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Казахстана.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Теннисистки провели между собой три матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч – 2-1 в пользу Рыбакиной.

Ранее стало известно, что на матч пришёл парень Калинской первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.