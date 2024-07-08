Калинская — Рыбакина: россиянка проиграла первый сет 1/8 финала Уимблдона-2024, ведя 3:1

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В эти минуты проходит матч 1/8 финала женского одиночного разряда Уимблдона-2024, в котором встречаются 18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и четвёртый номер рейтинга WTA Елена Рыбакина из Казахстана. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Казахстана.

Россиянка по ходу первой партии вела 3:1, но проиграла пять геймов подряд и уступила — 3:6. Калинская при счёте 4:3 в пользу Рыбакиной брала медицинский тайм-аут.

Теннисистки провели между собой три матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч – 2-1 в пользу Рыбакиной.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.