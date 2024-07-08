Синнер отреагировал на медицинский тайм-аут Калинской в 1/8 финала Уимблдона-2024

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, присутствующий на матче четвёртого круга Уимблдона-2024, отреагировал на медицинский тайм-аут его девушки 18-й ракетки мира российской теннисистки Анны Калинской в матче с четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Ранее Калинская взяла медицинский тайм-аут при счёте 4:3 в пользу Рыбакиной в матче 1/8 финала Уимблдона-2024.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между представительницами России и Казахстана.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.