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Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024 на отказе Анны Калинской

18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская отказалась продолжать борьбу в матче 1/8 финала женского одиночного разряда Уимблдона-2024 с четвёртым номером рейтинга WTA Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Россиянка по ходу первой партии вела 3:1, но проиграла пять геймов подряд и уступила — 3:6. Калинская при счёте 4:3 в пользу Рыбакиной брала медицинский тайм-аут. Во втором сете при счёте 0:3 россиянка отказалась от продолжения матча.

Теннисистки провели между собой три матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч – 2-1 в пользу Рыбакиной.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.