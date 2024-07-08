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Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024 на отказе Анны Калинской

Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024 на отказе Анны Калинской
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18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская отказалась продолжать борьбу в матче 1/8 финала женского одиночного разряда Уимблдона-2024 с четвёртым номером рейтинга WTA Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Уимблдон (ж). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 15:40 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		3
3 		0
         
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Россиянка по ходу первой партии вела 3:1, но проиграла пять геймов подряд и уступила — 3:6. Калинская при счёте 4:3 в пользу Рыбакиной брала медицинский тайм-аут. Во втором сете при счёте 0:3 россиянка отказалась от продолжения матча.

Теннисистки провели между собой три матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч – 2-1 в пользу Рыбакиной.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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