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Фото: реакция Синнера на снятие Калинской с 1/8 финала Уимблдона-2024

Фото: реакция Синнера на снятие Калинской с 1/8 финала Уимблдона-2024
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, присутствующий на матче четвёртого круга Уимблдона-2024, отреагировал на снятие его девушки 18-й ракетки мира российской теннисистки Анны Калинской со встречи 1/8 финала Уимблдона-2024 с четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Фото: Скриншот из трансляции

Калинская снялась с Уимблдона-2024 из-за травмы при счёте 6:3, 3:0 в пользу четвёртой ракетки мира.

Уимблдон (ж). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 15:40 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		3
3 		0
         
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

В следующем круге Уимблдона-2024 Рыбакина сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Синьюй Ван (Китай).

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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