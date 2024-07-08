Фото: реакция Синнера на снятие Калинской с 1/8 финала Уимблдона-2024

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, присутствующий на матче четвёртого круга Уимблдона-2024, отреагировал на снятие его девушки 18-й ракетки мира российской теннисистки Анны Калинской со встречи 1/8 финала Уимблдона-2024 с четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Фото: Скриншот из трансляции

Калинская снялась с Уимблдона-2024 из-за травмы при счёте 6:3, 3:0 в пользу четвёртой ракетки мира.

В следующем круге Уимблдона-2024 Рыбакина сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Синьюй Ван (Китай).

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.