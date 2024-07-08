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Джокович — Руне: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Уимблдона-2024

Джокович — Руне: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Уимблдона-2024
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Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона проходят матчи очередного игрового дня Уимблдона-2024. Во встрече 1/8 финала мужского одиночного разряда сыграют вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 15-й номер рейтинга ATP Хольгер Руне из Дании. Матч пройдёт на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сербским и датским теннисистами.

Уимблдон (м). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Хольгер Руне
15
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Джокович и Руне сыграли между собой пять матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч — 3-2 в пользу серба.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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