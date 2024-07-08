Джокович — Руне: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Уимблдона-2024

Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона проходят матчи очередного игрового дня Уимблдона-2024. Во встрече 1/8 финала мужского одиночного разряда сыграют вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 15-й номер рейтинга ATP Хольгер Руне из Дании. Матч пройдёт на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сербским и датским теннисистами.

Джокович и Руне сыграли между собой пять матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч — 3-2 в пользу серба.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.