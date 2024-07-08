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«Не так я хотела закончить матч». Рыбакина — о травме Калинской на Уимблдоне-2024

«Не так я хотела закончить матч». Рыбакина — о травме Калинской на Уимблдоне-2024
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Четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала снятие с матча 1/8 финала Уимблдона-2024 18-й ракетки мира российской теннисистки Анны Калинской.

«Конечно, не так я хотела закончить матч. Анна – великолепный игрок. Знаю, что у неё было пару травм. Если это запястье, то, конечно, тяжело продолжать играть. Желаю ей быстрого восстановления», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Уимблдон (ж). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 15:40 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		3
3 		0
         
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Напомним, россиянка по ходу первой партии вела 3:1, но проиграла пять геймов подряд и уступила — 3:6. Калинская при счёте 4:3 в пользу Рыбакиной брала медицинский тайм-аут. Во втором сете при счёте 0:3 россиянка отказалась от продолжения матча.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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