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Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024, легко обыграв Ван

Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024, легко обыграв Ван
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21-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024. В матче четвёртого круга она легко обыграла 42-й номер рейтинга WTA китаянку Синьюй Ван– 6:2, 6:1.

Уимблдон (ж). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 16:15 МСК
Элина Свитолина
21
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Синьюй Ван
42
Китай
Синьюй Ван
С. Ван

Матч продолжался всего 56 минут. В рамках встречи Свитолина выполнила восемь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Ван три подачи навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале Уимблдона-2024 Элина Свитолина сыграет с четвёртой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной. Напомним, Рыбакина вышла в 1/4 финала на снятии российской теннисистки Анны Калинской при счёте 6:3, 3:0 в пользу чемпионки Уимблдона-2022.

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