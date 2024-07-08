Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024, легко обыграв Ван
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21-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024. В матче четвёртого круга она легко обыграла 42-й номер рейтинга WTA китаянку Синьюй Ван– 6:2, 6:1.
Уимблдон (ж). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 16:15 МСК
21
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
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42
Синьюй Ван
С. Ван
Матч продолжался всего 56 минут. В рамках встречи Свитолина выполнила восемь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Ван три подачи навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.
В четвертьфинале Уимблдона-2024 Элина Свитолина сыграет с четвёртой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной. Напомним, Рыбакина вышла в 1/4 финала на снятии российской теннисистки Анны Калинской при счёте 6:3, 3:0 в пользу чемпионки Уимблдона-2022.
Комментарии
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