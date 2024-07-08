Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024, легко обыграв Ван

21-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024. В матче четвёртого круга она легко обыграла 42-й номер рейтинга WTA китаянку Синьюй Ван– 6:2, 6:1.

Матч продолжался всего 56 минут. В рамках встречи Свитолина выполнила восемь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Ван три подачи навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале Уимблдона-2024 Элина Свитолина сыграет с четвёртой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной. Напомним, Рыбакина вышла в 1/4 финала на снятии российской теннисистки Анны Калинской при счёте 6:3, 3:0 в пользу чемпионки Уимблдона-2022.