Впервые в Открытой эре три итальянца сыграют в 1/4 финала турнира ТБШ в одиночном разряде

Впервые за всю историю Открытой эры в четвертьфинал турнира «Большого шлема» вышли трое итальянцев. Ясмин Паолини, Янник Синнер и Лоренцо Музетти сыграют в 1/4 финала на Уимблдоне-2024.

Ясмин Паолини вышла в четвертьфинал после того, как американская теннисистка Мэдисон Кис снялась с Уимблдона-2024 из-за травмы. Игра завершилась досрочно при счёте 6:3, 6:7, 5:5 в пользу Паолини. В четвертьфинале итальянка сыграет с 17-й ракеткой мира американской теннисисткой Эммой Наварро.

Янник Синнер в 1/8 финала обыграл американского теннисиста, 14-ю ракетку мира Бена Шелтона. Счёт — 6:2, 6:4, 7:6 (11:9). В четвертьфинале он встретится с пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Лоренцо Музетти в четвёртом круге обыграл 58-ю ракетку мира французского теннисиста Джованни Мпетчи Перрикара со счётом 4:6, 6:3, 6:3, 6:2. В 1/4 финала он встретится с победителем матча Тейлор Фритц (США) — Александр Зверев (Германия).

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. У женщин действующим чемпионом является чешская теннисистка Маркета Вондроушова, которая на Уимблдоне-2024 выбыла в первом же круге.