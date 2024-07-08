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Стало известно время начала матча Даниила Медведева и Янника Синнера на Уимблдоне-2024

Стало известно время начала матча Даниила Медведева и Янника Синнера на Уимблдоне-2024
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Матч чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с первым номером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024 пройдёт завтра, 9 июля, первым запуском на Центральном корте в 15:30 мск.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Отметим время начала других матчей будущего игрового дня:

  • Лулу Сун — Донна Векич (Первый корт) — 15:00 мск;
  • Карлос Алькарас — Томми Пол (Первый корт) — 17:00 мск;
  • Ясмин Паолини — Эмма Наварро (Центральный корт) — 17:30 мск.

Напомним, Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований в мужском разряде является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. В женской разряде действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

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