Стало известно время начала матча Даниила Медведева и Янника Синнера на Уимблдоне-2024
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Матч чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с первым номером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024 пройдёт завтра, 9 июля, первым запуском на Центральном корте в 15:30 мск.
Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:30 МСК
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Янник Синнер
Я. Синнер
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Отметим время начала других матчей будущего игрового дня:
- Лулу Сун — Донна Векич (Первый корт) — 15:00 мск;
- Карлос Алькарас — Томми Пол (Первый корт) — 17:00 мск;
- Ясмин Паолини — Эмма Наварро (Центральный корт) — 17:30 мск.
Напомним, Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований в мужском разряде является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. В женской разряде действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.
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