ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина: я не чувствую давления, каждая соперница непроста

Елена Рыбакина: я не чувствую давления, каждая соперница непроста
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022 четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина высказалась по поводу давления на турнире 2024 года. Рыбакина осталась единственной победительницей Уимблдона прошлых лет в женской сетке.

«Подача совершенно точно сильно мне помогает. Особенно при закрытой крыше, когда нет ветра, это идеально для моей игры. Очень довольна тем, как провела последние матчи.

Я не чувствую давления [из-за того, что являюсь бывшей чемпионкой и самой высоко сеянной из оставшихся в сетке]. Каждая соперница непроста. Знаю, что мне надо показывать свой максимум, это я стараюсь делать в каждом матче. Наслаждаюсь каждый раз, когда выхожу на корт. Рада, что далеко зашла. Надеюсь, смогу дойти до самого конца», – сказала Рыбакина в интервью на корте.

Уимблдон (ж). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 15:40 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		3
3 		0
         
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Напомним, Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024 на снятии россиянки Анны Калинской. За выход в полуфинал теннисистка из Казахстана поспорит с украинкой Элиной Свитолиной.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь матчей Уимблдона-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android