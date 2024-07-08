Елена Рыбакина: я не чувствую давления, каждая соперница непроста

Чемпионка Уимблдона-2022 четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина высказалась по поводу давления на турнире 2024 года. Рыбакина осталась единственной победительницей Уимблдона прошлых лет в женской сетке.
«Подача совершенно точно сильно мне помогает. Особенно при закрытой крыше, когда нет ветра, это идеально для моей игры. Очень довольна тем, как провела последние матчи.
Я не чувствую давления [из-за того, что являюсь бывшей чемпионкой и самой высоко сеянной из оставшихся в сетке]. Каждая соперница непроста. Знаю, что мне надо показывать свой максимум, это я стараюсь делать в каждом матче. Наслаждаюсь каждый раз, когда выхожу на корт. Рада, что далеко зашла. Надеюсь, смогу дойти до самого конца», – сказала Рыбакина в интервью на корте.
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Напомним, Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024 на снятии россиянки Анны Калинской. За выход в полуфинал теннисистка из Казахстана поспорит с украинкой Элиной Свитолиной.
- 8 июля 2024
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