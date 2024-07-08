Алекс де Минор вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024, обыграв Фиса

Австралийский теннисист, девятая ракетка мира Алекс де Минор вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024. Сегодня, 8 июля, он в четырёх сетах обыграл 35-ю ракетку мира из Франции Артюра Фиса со счётом 6:2, 6:4, 4:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты. За это время де Минор выполнил две подачи навылет, реализовал 8 брейк-пойнтов из 15 (53%) и допустил четыре двойные ошибки. Французский теннисист выполнил восемь эйсов, допустил семь двойных ошибок и смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 13 (38%).

Отметим, что для австралийца это третий четвертьфинал ТБШ в карьере.

В следующем раунде Уимблдона-2024 Алекс де Минор встретится с победителем матча между второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и 15-м номером рейтинга ATP Хольгером Руне из Дании.