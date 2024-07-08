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Алекс де Минор вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024, обыграв Фиса

Алекс де Минор вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024, обыграв Фиса
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Австралийский теннисист, девятая ракетка мира Алекс де Минор вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024. Сегодня, 8 июля, он в четырёх сетах обыграл 35-ю ракетку мира из Франции Артюра Фиса со счётом 6:2, 6:4, 4:6, 6:3.

Уимблдон (м). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 15:10 МСК
Артюр Фис
34
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		4 6 3
6 		6 4 6
             
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты. За это время де Минор выполнил две подачи навылет, реализовал 8 брейк-пойнтов из 15 (53%) и допустил четыре двойные ошибки. Французский теннисист выполнил восемь эйсов, допустил семь двойных ошибок и смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 13 (38%).

Отметим, что для австралийца это третий четвертьфинал ТБШ в карьере.

В следующем раунде Уимблдона-2024 Алекс де Минор встретится с победителем матча между второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и 15-м номером рейтинга ATP Хольгером Руне из Дании.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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