«Единственное солнце на этой неделе». Стефанос Циципас — о Лулу Сун

11-я ракетка мира Стефанос Циципас забавно отреагировал на успехи новозеландской теннисистки Лулу Сун на Уимблдоне-2024.

Вчера, 7 июля, Лулу Сун, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию, вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024. Она обыграла британку Эмму Радукану в четвёртом круге и впервые в карьере пробилась в 1/4 финала на турнире «Большого шлема».

«Единственное солнце, которое было у нас на этой неделе – это Лулу», – написал Циципас в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Фамилия Cун (Sun) по-английски означает «солнце».

В четвертьфинале Уимблдона-2024 Лулу Сун сыграет с хорваткой Донной Векич. Стефанос Циципас покинул турнир в одиночном разряде ещё во втором круге, уступив финну Эмилю Руусувуори.