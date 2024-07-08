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«Единственное солнце на этой неделе». Стефанос Циципас — о Лулу Сун

«Единственное солнце на этой неделе». Стефанос Циципас — о Лулу Сун
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11-я ракетка мира Стефанос Циципас забавно отреагировал на успехи новозеландской теннисистки Лулу Сун на Уимблдоне-2024.

Вчера, 7 июля, Лулу Сун, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию, вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024. Она обыграла британку Эмму Радукану в четвёртом круге и впервые в карьере пробилась в 1/4 финала на турнире «Большого шлема».

«Единственное солнце, которое было у нас на этой неделе – это Лулу», – написал Циципас в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Фамилия Cун (Sun) по-английски означает «солнце».

В четвертьфинале Уимблдона-2024 Лулу Сун сыграет с хорваткой Донной Векич. Стефанос Циципас покинул турнир в одиночном разряде ещё во втором круге, уступив финну Эмилю Руусувуори.

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Турнирная сетка Уимблдона-2024
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