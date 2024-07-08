Четвёртая ракетка мира теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина рассказала, как изменилась за два года. Напомним, в 2022 году Елена стала чемпионкой Уимблдона.

– Насколько вы изменились за последние два года?

– Сильно изменилась, стала намного опытнее. В 2022 году я сильно нервничала по мере продвижения по сетке, сейчас намного более уверена, играя матч за матчем. Разница есть, но всё равно немного нервничаешь, когда выходишь на корт.

Сейчас у меня больше опыта и я просто больше наслаждаюсь. Если нервничаю сейчас, то всегда несколько геймов, а не как в 2022 году, когда играла против Онс (Жабер, в финале турнира. – Прим. «Чемпионата») и целый сет не могла справиться с эмоциями. Слишком нервничала. Но затем потихоньку начала чувствовать себя лучше, – сказала Рыбакина на пресс-конференции.