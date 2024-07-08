«Не знала об этой статистике». Рыбакина — о достижении 90% побед на Уимблдоне

Четвёртая ракетка мира теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина стала всего лишь третьей теннисисткой в Открытой эре, которой удалось одержать 90% побед в проведённых матчах на Уимблдоне.
Лидер по этому показателю – британская теннисистка Энн Джонс, у неё 12 побед в 13 матчах (92%). На втором месте идёт легендарная немецкая теннисистка Штеффи Граф с 74 победами в 91 матче (91,4%).
Благодаря победе над россиянкой Анной Калинской Рыбакина сумела присоединиться к этому списку. У неё 18 побед в 20 матчах (90%).
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«Не знала об этой статистике. Я много выигрываю на траве, но приятно оказаться рядом с такими именами в этом показателе. Это здорово, и я очень рада, что показываю хороший теннис на этом покрытии», – прокомментировала достижение Рыбакина на пресс-конференции.
- 8 июля 2024
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