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Путинцева — Остапенко: Елена легко выиграла первый сет

Путинцева — Остапенко: Елена легко выиграла первый сет
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Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона проходят матчи очередного игрового дня Уимблдона-2024. Во встрече 1/8 финала женского одиночного разряда встречаются 14-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко и 35-й номер рейтинга WTA Юлия Путинцева из Казахстана.

Елена легко выиграла первый сет со счётом 6:2.

Уимблдон (ж). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 18:30 МСК
Юлия Путинцева
35
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
2 		3
6 		5
         
Елена Остапенко
14
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Путинцева и Остапенко провели между собой четыре матча на турнирах WTA (все — на харде). Счёт личных встреч – 2-2. Последний матч теннисисток прошёл в 2021 году на турнире в Индиан-Уэллсе, победу одержала Елена.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая покинула соревнования уже в первом круге.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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