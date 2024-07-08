Путинцева — Остапенко: Елена легко выиграла первый сет

Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона проходят матчи очередного игрового дня Уимблдона-2024. Во встрече 1/8 финала женского одиночного разряда встречаются 14-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко и 35-й номер рейтинга WTA Юлия Путинцева из Казахстана.

Елена легко выиграла первый сет со счётом 6:2.

Путинцева и Остапенко провели между собой четыре матча на турнирах WTA (все — на харде). Счёт личных встреч – 2-2. Последний матч теннисисток прошёл в 2021 году на турнире в Индиан-Уэллсе, победу одержала Елена.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая покинула соревнования уже в первом круге.