Путинцева — Остапенко: Елена легко выиграла первый сет
Поделиться
Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона проходят матчи очередного игрового дня Уимблдона-2024. Во встрече 1/8 финала женского одиночного разряда встречаются 14-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко и 35-й номер рейтинга WTA Юлия Путинцева из Казахстана.
Елена легко выиграла первый сет со счётом 6:2.
Уимблдон (ж). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 18:30 МСК
35
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|
|5
14
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Путинцева и Остапенко провели между собой четыре матча на турнирах WTA (все — на харде). Счёт личных встреч – 2-2. Последний матч теннисисток прошёл в 2021 году на турнире в Индиан-Уэллсе, победу одержала Елена.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая покинула соревнования уже в первом круге.
Комментарии
- 8 июля 2024
-
19:17
-
19:15
-
19:00
-
18:56
-
18:53
-
18:43
-
18:30
-
18:29
-
18:10
-
18:01
-
17:47
-
17:24
-
17:14
-
17:07
-
17:00
-
16:54
-
16:44
-
16:36
-
16:30
-
16:27
-
16:22
-
16:09
-
16:01
-
15:56
-
15:34
-
15:30
-
15:23
-
15:19
-
15:14
-
15:00
-
14:59
-
14:50
-
14:24
-
13:56
-
13:55