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«Думала, пройдёт, но не прошло». Калинская прокомментировала травму запястья

«Думала, пройдёт, но не прошло». Калинская прокомментировала травму запястья
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17-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала снятие с Уимблдона-2024. Из-за травмы запястья Анна не смогла продолжить матч с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Уимблдон (ж). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 15:40 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		3
3 		0
         
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

– Насколько запястье влияло на игру и почему решили сняться?
– Сильно влияло. Во время моей подачи и первого удара после подачи я чувствовала небольшое онемение. Это сильно влияло. Думала, пройдёт, но не прошло. Поэтому решила сняться – лучше не становилось.

– Насколько разочарованы тем, что вот так заканчиваете Уимблдон, учитывая, какая у вас статистика в этом году против игроков из топ-10?
– Очень досадно и грустно. Это, пожалуй, мой любимый турнир. Но я человек и не могу полностью контролировать своё тело. Надо принять это, выяснить, что именно случилось, восстановиться и постараться избежать подобного в будущем, – сказала Калинская на пресс-конференции.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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