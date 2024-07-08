«Думала, пройдёт, но не прошло». Калинская прокомментировала травму запястья

17-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала снятие с Уимблдона-2024. Из-за травмы запястья Анна не смогла продолжить матч с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

– Насколько запястье влияло на игру и почему решили сняться?

– Сильно влияло. Во время моей подачи и первого удара после подачи я чувствовала небольшое онемение. Это сильно влияло. Думала, пройдёт, но не прошло. Поэтому решила сняться – лучше не становилось.

– Насколько разочарованы тем, что вот так заканчиваете Уимблдон, учитывая, какая у вас статистика в этом году против игроков из топ-10?

– Очень досадно и грустно. Это, пожалуй, мой любимый турнир. Но я человек и не могу полностью контролировать своё тело. Надо принять это, выяснить, что именно случилось, восстановиться и постараться избежать подобного в будущем, – сказала Калинская на пресс-конференции.