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Алекс де Минор — третий австралиец, вышедший в 1/4 финала на «Шлемах» на всех покрытиях

Алекс де Минор — третий австралиец, вышедший в 1/4 финала на «Шлемах» на всех покрытиях
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На Уимблдоне-2024 девятая ракетка мира Алекс де Минор установил значимое личное достижение. Он вышел в четвертьфинал турниров «Большого шлема» на всех покрытиях – трава, грунт, хард.

В четвёртом круге Уимблдона-2024 он обыграл француза Артюра Фиса и далее сразится с победителем матча Хольгер Руне (Дания, 15) – Новак Джокович (Сербия, 2).

Уимблдон (м). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 15:10 МСК
Артюр Фис
34
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		4 6 3
6 		6 4 6
             
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Ранее де Минор был в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2024 (грунт) и US Open – 2020.

Он стал лишь третьим австралийцем, которому покорилось это достижение. Экс первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Ллейтон Хьюитт также выходил в четвертьфиналы на всех покрытиях.

Кроме того, аналогичным результатом обладает Патрик Рафтер, ещё одна экс первая ракетка мира и двукратный победитель турниров «Большого шлема».

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь матчей Уимблдона-2024
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