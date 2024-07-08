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Алекс де Минор — третий австралиец, вышедший в 1/4 финала на «Шлемах» на всех покрытиях

На Уимблдоне-2024 девятая ракетка мира Алекс де Минор установил значимое личное достижение. Он вышел в четвертьфинал турниров «Большого шлема» на всех покрытиях – трава, грунт, хард.

В четвёртом круге Уимблдона-2024 он обыграл француза Артюра Фиса и далее сразится с победителем матча Хольгер Руне (Дания, 15) – Новак Джокович (Сербия, 2).

Ранее де Минор был в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2024 (грунт) и US Open – 2020.

Он стал лишь третьим австралийцем, которому покорилось это достижение. Экс первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Ллейтон Хьюитт также выходил в четвертьфиналы на всех покрытиях.

Кроме того, аналогичным результатом обладает Патрик Рафтер, ещё одна экс первая ракетка мира и двукратный победитель турниров «Большого шлема».