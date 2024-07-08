Фото: Петра Квитова сообщила, что стала мамой

Двукратная чемпионка Уимблдона, бывшая вторая ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова стала мамой.

Фото: Личный архив Квитовой

«Петр. 07.07.2024», — написала Квитова на своей странице в социальной сети.

Напомним, Квитова вышла замуж за своего тренера Иржи Ванека в июле 2023 года. Ванек сделал Квитовой предложение руки и сердца в особенном для Петры месте — на Уимблдоне. Ванек — бывший чешский теннисист, он завершил карьеру в 2011 году, его наивысшая позиция в рейтинге ATP — 74-е место. С Квитовой он работает с 2016 года, до этого его подопечной была другая чешская теннисистка — Каролина Плишкова.

Последним крупным турниром с участием Квитовой были соревнования осенью 2023 года в Пекине (Китай), где во втором круге теннисистка уступила россиянке Людмиле Самсоновой со счётом 4:6, 5:7. Далее спортсменка восстанавливалась из-за травмы спины, а позднее сообщила, что ждёт ребёнка.