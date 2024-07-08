Елена Остапенко вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024, обыграв Путинцеву

Победительница «Ролан Гаррос» – 2017, 14-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко пробилась в четвертьфинал Уимблдона-2024. В матче четвёртого круга она без проблем обыграла 35-ю ракетку мира Юлию Путинцеву (Казахстан) со счётом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Остапенко выполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Путинцевой ни одной подачи навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Теннисистка из Латвии не проиграла ни одного сета за четыре проведённых матча.

В четвертьфинале Уимблдона-2024 Елена Остапенко сыграет с победительницей матча Даниэль Коллинз (США, 11) – Барбора Крейчикова (Чехия, 31).