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Елена Остапенко вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024, обыграв Путинцеву

Елена Остапенко вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024, обыграв Путинцеву
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Победительница «Ролан Гаррос» – 2017, 14-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко пробилась в четвертьфинал Уимблдона-2024. В матче четвёртого круга она без проблем обыграла 35-ю ракетку мира Юлию Путинцеву (Казахстан) со счётом 6:2, 6:3.

Уимблдон (ж). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 18:30 МСК
Юлия Путинцева
35
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Елена Остапенко
14
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Остапенко выполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Путинцевой ни одной подачи навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Теннисистка из Латвии не проиграла ни одного сета за четыре проведённых матча.

В четвертьфинале Уимблдона-2024 Елена Остапенко сыграет с победительницей матча Даниэль Коллинз (США, 11) – Барбора Крейчикова (Чехия, 31).

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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