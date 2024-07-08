Панова и Кравиц вышли во второй круг микста Уимблдона-2024, где встретятся с Д. Марреем
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Российская теннисистка Александра Панова вместе с немцем Кевином Кравицем вышли во второй круг микста на Уимблдоне-2024. Сегодня, 8 июля, они в двух сетах обыграли американо-немецкий дуэт Остина Крайчека и Лауру Зигемунд со счётом 7:5, 6:4.
Уимблдон — микст. 1-й круг
08 июля 2024, понедельник. 17:30 МСК
Кевин Кравиц
Александра Панова
К. Кравиц А. Панова
Окончен
2 : 0
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|4
Остин Крайчек
Лаура Зигемунд
О. Крайчек Л. Зигемунд
Встреча продолжалась 1 час 38 минут. За это время Панова и Кравиц выполнили четыре подачи навылет, реализовали 3 брейк-пойнта из 10 (30%) и допустили две двойные ошибки. Крайчек и Зигемунд выполнили пять эйсов, допустили одну двойную ошибку и смогли реализовать два брейк-пойнта из семи (29%).
В следующем раунде Уимблдона-2024 Александра Панова и Кевин Кравиц встретятся с братом трёхкратного чемпиона ТБШ Энди Маррея Джейми Марреем из Великобритании и американкой Тэйлор Таунсенд.
Комментарии
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