Панова и Кравиц вышли во второй круг микста Уимблдона-2024, где встретятся с Д. Марреем

Российская теннисистка Александра Панова вместе с немцем Кевином Кравицем вышли во второй круг микста на Уимблдоне-2024. Сегодня, 8 июля, они в двух сетах обыграли американо-немецкий дуэт Остина Крайчека и Лауру Зигемунд со счётом 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. За это время Панова и Кравиц выполнили четыре подачи навылет, реализовали 3 брейк-пойнта из 10 (30%) и допустили две двойные ошибки. Крайчек и Зигемунд выполнили пять эйсов, допустили одну двойную ошибку и смогли реализовать два брейк-пойнта из семи (29%).

В следующем раунде Уимблдона-2024 Александра Панова и Кевин Кравиц встретятся с братом трёхкратного чемпиона ТБШ Энди Маррея Джейми Марреем из Великобритании и американкой Тэйлор Таунсенд.