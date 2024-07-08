Травма Калинской, новый игрок для ЦСКА. Главное к вечеру

Анна Калинская из-за травмы отказалась от продолжения матча на Уимблдоне, футбольный ЦСКА готовит трансфер, а полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов отказался от перехода в любой испанский клуб, если при этом нужно будет сократить зарплату. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 8 июля.

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