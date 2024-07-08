Остапенко вышла в четвертьфинал Уимблдона впервые за шесть лет

Победительница «Ролан Гаррос» – 2017, 14-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024. Она добралась до этой стадии на травяном «Шлеме» впервые за шесть лет.

В матче четвёртого круга она без проблем обыграла 35-ю ракетку мира Юлию Путинцеву (Казахстан) со счётом 6:2, 6:3.

В последний раз до этой стадии на Уимблдоне 27-летняя Остапенко доходила в 2018 году. Тогда в полуфинале она уступила немецкой теннисистке Анжелике Кербер, которая в итоге выиграла турнир.

В четвертьфинале Уимблдона-2024 Елена Остапенко сыграет с победительницей матча Даниэль Коллинз (США, 11) – Барбора Крейчикова (Чехия, 31). Латвийская теннисистка также вышла в 1/4 финала в парном разряде с украинкой Людмилой Киченок.