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Елена Остапенко прокомментировала выход в четвертьфинал Уимблдона-2024

Елена Остапенко прокомментировала выход в четвертьфинал Уимблдона-2024
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Победительница «Ролан Гаррос» – 2017, 14-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала выход в четвертьфинал Уимблдона-2024.

В матче четвёртого круга она без проблем победила 35-ю ракетку мира Юлию Путинцеву (Казахстан) со счётом 6:2, 6:3. Елена не проиграла ни одного сета за четыре матча.

Уимблдон (ж). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 18:30 МСК
Юлия Путинцева
35
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Елена Остапенко
14
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

«Это один из моих любимых турниров, я здесь выигрывала в юниорах, у меня остались потрясающие воспоминания. Очень довольна своей игрой и замечательно провожу здесь время.

Мне кажется, я играю против очень хороших соперниц, но мой уровень очень хорош, особенно в решающие моменты. Просто стараюсь показывать свою игру, действовать агрессивно в решающих моментах. Это главное. Пока что у меня неплохо получается», – сказала Остапенко в интервью на корте после матча.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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