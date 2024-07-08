Победительница «Ролан Гаррос» – 2017, 14-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала выход в четвертьфинал Уимблдона-2024.
В матче четвёртого круга она без проблем победила 35-ю ракетку мира Юлию Путинцеву (Казахстан) со счётом 6:2, 6:3. Елена не проиграла ни одного сета за четыре матча.
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«Это один из моих любимых турниров, я здесь выигрывала в юниорах, у меня остались потрясающие воспоминания. Очень довольна своей игрой и замечательно провожу здесь время.
Мне кажется, я играю против очень хороших соперниц, но мой уровень очень хорош, особенно в решающие моменты. Просто стараюсь показывать свою игру, действовать агрессивно в решающих моментах. Это главное. Пока что у меня неплохо получается», – сказала Остапенко в интервью на корте после матча.
- 8 июля 2024
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