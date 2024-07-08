Александр Зверев проиграл два сета подряд по ходу 1/8 финала Уимблдона-2024 с Фритцем

Олимпийский чемпион 2020 года четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев проиграл два сета подряд по ходу четвёртого круга Уимблдона-2024. Напомним, его соперником является американец Тейлор Фритц, занимающий 12-е место в рейтинге ATP.
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Отметим, что в первом сете Зверев сделал брейк при счёте 4:4 и забрал сет — 6:4. Вторая партия также осталась за немцем. Он без особых проблем выиграл тай-брейк — 7:6 (7:4).
Однако далее американец вернулся в игру, проигрывая 0:2 по сетам, и вывел партию в решающий сет. В третьей партии уже Фритц сделал брейк на подаче соперника в последний момент — 6:4. Четвёртый сет также закончился тай-брейком, но уже в пользу представителя США, — 7:6 (7:3).
В момент написания новости теннисисты начали решающую пятую партию.
Напомним, спортсмены играют на Центральном корте, где сразу после завершения их матча встретятся вторая ракетка мира серб Новак Джокович и 15-й номер рейтинга ATP Хольгер Руне из Дании.
- 8 июля 2024
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