Александр Зверев проиграл два сета подряд по ходу 1/8 финала Уимблдона-2024 с Фритцем

Олимпийский чемпион 2020 года четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев проиграл два сета подряд по ходу четвёртого круга Уимблдона-2024. Напомним, его соперником является американец Тейлор Фритц, занимающий 12-е место в рейтинге ATP.

Отметим, что в первом сете Зверев сделал брейк при счёте 4:4 и забрал сет — 6:4. Вторая партия также осталась за немцем. Он без особых проблем выиграл тай-брейк — 7:6 (7:4).

Однако далее американец вернулся в игру, проигрывая 0:2 по сетам, и вывел партию в решающий сет. В третьей партии уже Фритц сделал брейк на подаче соперника в последний момент — 6:4. Четвёртый сет также закончился тай-брейком, но уже в пользу представителя США, — 7:6 (7:3).

В момент написания новости теннисисты начали решающую пятую партию.

Напомним, спортсмены играют на Центральном корте, где сразу после завершения их матча встретятся вторая ракетка мира серб Новак Джокович и 15-й номер рейтинга ATP Хольгер Руне из Дании.