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Александр Зверев проиграл два сета подряд по ходу 1/8 финала Уимблдона-2024 с Фритцем

Александр Зверев проиграл два сета подряд по ходу 1/8 финала Уимблдона-2024 с Фритцем
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Олимпийский чемпион 2020 года четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев проиграл два сета подряд по ходу четвёртого круга Уимблдона-2024. Напомним, его соперником является американец Тейлор Фритц, занимающий 12-е место в рейтинге ATP.

Уимблдон (м). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 17:15 МСК
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 6 7 7 6
6 		7 7 4 6 3 3
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Отметим, что в первом сете Зверев сделал брейк при счёте 4:4 и забрал сет — 6:4. Вторая партия также осталась за немцем. Он без особых проблем выиграл тай-брейк — 7:6 (7:4).

Однако далее американец вернулся в игру, проигрывая 0:2 по сетам, и вывел партию в решающий сет. В третьей партии уже Фритц сделал брейк на подаче соперника в последний момент — 6:4. Четвёртый сет также закончился тай-брейком, но уже в пользу представителя США, — 7:6 (7:3).

В момент написания новости теннисисты начали решающую пятую партию.

Напомним, спортсмены играют на Центральном корте, где сразу после завершения их матча встретятся вторая ракетка мира серб Новак Джокович и 15-й номер рейтинга ATP Хольгер Руне из Дании.

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