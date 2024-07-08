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Александр Зверев уступил Фритцу в 1/8 финала Уимблдона, ведя 2:0 по сетам

Александр Зверев уступил Фритцу в 1/8 финала Уимблдона, ведя 2:0 по сетам
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Американский теннисист, 12-я ракетка мира Тейлор Фритц вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024. Сегодня, 8 июля, он в пяти сетах обыграл четвёртую ракетку мира из Германии Александра Зверева со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 6:3. Таким образом, Зверев проиграл, ведя 2:0 по сетам.

Уимблдон (м). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 17:15 МСК
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 6 7 7 6
6 		7 7 4 6 3 3
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Встреча продолжалась 3 часа 29 минут. За это время Зверев выполнил 19 подач навылет, реализовал один брейк-пойнт из двух (50%) и допустил три двойные ошибки. Американский теннисист выполнил 15 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх (50%).

Отметим, что для американца это второй четвертьфинал на Уимблдоне в карьере. А также 11-я победа в пяти сетах и вторая — над игроком топ-10 рейтинга ATP на ТБШ.

В следующем раунде Уимблдона-2024 Тейлор Фритц встретится с 25-й ракеткой мира Лоренцо Музетти из Италии.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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