Александр Зверев уступил Фритцу в 1/8 финала Уимблдона, ведя 2:0 по сетам

Американский теннисист, 12-я ракетка мира Тейлор Фритц вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024. Сегодня, 8 июля, он в пяти сетах обыграл четвёртую ракетку мира из Германии Александра Зверева со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 6:3. Таким образом, Зверев проиграл, ведя 2:0 по сетам.
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Встреча продолжалась 3 часа 29 минут. За это время Зверев выполнил 19 подач навылет, реализовал один брейк-пойнт из двух (50%) и допустил три двойные ошибки. Американский теннисист выполнил 15 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх (50%).
Отметим, что для американца это второй четвертьфинал на Уимблдоне в карьере. А также 11-я победа в пяти сетах и вторая — над игроком топ-10 рейтинга ATP на ТБШ.
В следующем раунде Уимблдона-2024 Тейлор Фритц встретится с 25-й ракеткой мира Лоренцо Музетти из Италии.
- 8 июля 2024
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