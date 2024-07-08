Рыбакина поделилась ожиданиями от матча со Свитолиной в 1/4 финала Уимблдона

Четвёртый номер рейтинга WTA Елена Рыбакина из Казахстана поделилась ожиданиями от матча 1/4 финала Уимблдона-2024 с бывшей третьей ракеткой мира Элиной Свитолиной из Украины.

«Тяжёлый соперник, хорошо читает игру, хорошо обороняется, может нанести резаный удар. Конечно, будет нелегко. Если я буду играть агрессивно и хорошо подавать, то у меня будут все шансы выиграть. Постараюсь фокусироваться на себе, и посмотрим, что будет.

Последний раз мы с ней играли на «Ролан Гаррос», это другое покрытие. Зависит от того, как она выйдет на корт. Может, постарается играть более агрессивно из-за того, что здесь трава. Посмотрим, может, попробую посмотреть её матчи здесь. Будет тяжёлый матч. Я постараюсь придерживаться своего плана на игру, действовать агрессивно, выходить к сетке. И подавать надо хорошо», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.