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«Что есть, то есть». Украинка Свитолина — о допуске российских игроков на Уимблдон-2024

«Что есть, то есть». Украинка Свитолина — о допуске российских игроков на Уимблдон-2024
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21-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина ответила на вопрос о допуске российских теннисистов на Уимблдон-2024.

– Вы согласны с решением Уимблдона допустить российских теннисистов на турнир под нейтральным флагом или считаете, что было бы лучше, как в 2022-м?
– Конечно, я бы предпочла этот вариант, но что есть, то есть. Я не могу это изменить, мы пытались как только можно, разговаривали с разными организациями.

Сейчас я просто хочу собирать деньги нуждающимся, оказывать поддержку для детей через мой фонд и United 24. Мы можем столько всего сделать, чтобы помочь людям, а не только фокусироваться на том, что мы не контролируем, – сказала Свитолина на пресс-конференции.

На Уимблдоне-2024 Свитолина вышла в четвертьфинал, где сыграет с уроженкой Москвы, ныне представляющей Казахстан, Еленой Рыбакиной.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь матчей Уимблдона-2024
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