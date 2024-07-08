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«Я была готова к обеим». Остапенко — о Свёнтек и Путинцевой

«Я была готова к обеим». Остапенко — о Свёнтек и Путинцевой
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14-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала подготовку к матчу четвёртого круга на Уимблдоне-2024. В понедельник, 8 июля, Елена вышла в четвертьфинал турнира, обыграв Юлию Путинцеву (Казахстан).

Уимблдон (ж). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 18:30 МСК
Юлия Путинцева
35
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Елена Остапенко
14
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

После вашего предыдущего матча много обсуждали, что вы можете встретиться с Игой Свёнтек. Удивились, что в итоге играли с Юлией?
– Если честно, знала, что это будет нелёгкий матч, особенно учитывая, что Юлия выиграла Бирмингем. Она может быть опасной на траве, может показывать разнообразную игру, наносить резаные удары, разные вещи делать.

Знала, что Иге легко не будет, особенно потому, что трава не самое её любимое покрытие. Я была готова к обеим соперницам. Старалась фокусироваться на своей игре, на том, что мне надо делать, – сказала Остапенко на пресс-конференции.

В четвертьфинале Уимблдона-2024 Елена Остапенко сыграет с победительницей матча Даниэль Коллинз (США, 11) – Барбора Крейчикова (Чехия, 31).

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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