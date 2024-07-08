Джокович — Руне: серб уверенно забрал первый сет в матче четвёртого круга Уимблдона
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Сегодня, 8 июля, проходит матч четвёртого круга Уимблдона-2024, в котором играет вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович. Его соперником является 15-я ракетка мира представитель Дании Хольгер Руне. Серб уверенно выиграл стартовый сет встречи со счётом 6:3.
Уимблдон (м). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 21:15 МСК
15
Хольгер Руне
Х. Руне
2-й сет
0 : 1
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2
Новак Джокович
Н. Джокович
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович — Хольгер Руне в четвёртом круге Уимблдона.
Отметим, что Джокович и Руне сыграли между собой пять матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч — 3-2 в пользу серба.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
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