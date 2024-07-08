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Свитолина – о четвертьфинале с Рыбакиной: знаю, чего ожидать

Свитолина – о четвертьфинале с Рыбакиной: знаю, чего ожидать
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21-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала предстоящий матч стадии четвертьфинала на Уимблдоне-2024 против Елены Рыбакиной из Казахстана.

«Будет ещё одна важная битва, четвертьфинал. Против Елены я пару раз уже играла, так что знаю, чего ожидать. Надеюсь, завтра будет получше в плане моральных сил. Постараюсь поработать над вещами, которые надо будет использовать против неё, и от этого уже буду отталкиваться», – сказала Свитолина на пресс-конференции.

В четвёртом круге Уимблдона-2024 29-летняя Свитолина легко обыграла китаянку Синьюй Ван.

Уимблдон (ж). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 16:15 МСК
Элина Свитолина
21
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Синьюй Ван
42
Китай
Синьюй Ван
С. Ван

Рыбакина и Свитолина играли между собой четыре раза, в последний раз – в июне 2024 года на «Ролан Гаррос». Победу одержала Елена в двух сетах.

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