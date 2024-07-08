Свитолина – о четвертьфинале с Рыбакиной: знаю, чего ожидать
Поделиться
21-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала предстоящий матч стадии четвертьфинала на Уимблдоне-2024 против Елены Рыбакиной из Казахстана.
«Будет ещё одна важная битва, четвертьфинал. Против Елены я пару раз уже играла, так что знаю, чего ожидать. Надеюсь, завтра будет получше в плане моральных сил. Постараюсь поработать над вещами, которые надо будет использовать против неё, и от этого уже буду отталкиваться», – сказала Свитолина на пресс-конференции.
В четвёртом круге Уимблдона-2024 29-летняя Свитолина легко обыграла китаянку Синьюй Ван.
Уимблдон (ж). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 16:15 МСК
21
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
42
Синьюй Ван
С. Ван
Рыбакина и Свитолина играли между собой четыре раза, в последний раз – в июне 2024 года на «Ролан Гаррос». Победу одержала Елена в двух сетах.
Комментарии
- 8 июля 2024
-
21:43
-
21:39
-
21:30
-
21:18
-
21:15
-
21:08
-
21:00
-
20:50
-
20:20
-
20:14
-
20:08
-
19:43
-
19:37
-
19:17
-
19:15
-
19:00
-
18:56
-
18:53
-
18:43
-
18:30
-
18:29
-
18:10
-
18:01
-
17:47
-
17:24
-
17:14
-
17:07
-
17:00
-
16:54
-
16:44
-
16:36
-
16:30
-
16:27
-
16:22
-
16:09