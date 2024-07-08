Барбора Крейчикова вышла в 1/4 финала Уимблдона-2024, обыграв Даниэль Коллинз

Победительница «Ролан Гаррос» – 2021, 32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024. В матче четвёртого круга она оказалась сильнее 11-й ракетки мира американки Даниэль Коллинз. Итоговый счёт встречи – 7:5, 6:3 в пользу чешки.

Матч продолжался 1 час 37 минут. В рамках встречи Крейчикова выполнила пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. На счету Коллинз шесть подач навылет, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В четвертьфинале Уимблдона-2024 Барбора Крейчикова сразится с победительницей «Ролан Гаррос» – 2017 латвийской теннисисткой Еленой Остапенко. 13-я сеяная турнира в четвёртом круге обыграла Юлию Путинцеву (Казахстан).