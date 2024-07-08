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Барбора Крейчикова вышла в 1/4 финала Уимблдона-2024, обыграв Даниэль Коллинз

Барбора Крейчикова вышла в 1/4 финала Уимблдона-2024, обыграв Даниэль Коллинз
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Победительница «Ролан Гаррос» – 2021, 32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024. В матче четвёртого круга она оказалась сильнее 11-й ракетки мира американки Даниэль Коллинз. Итоговый счёт встречи – 7:5, 6:3 в пользу чешки.

Уимблдон (ж). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 20:15 МСК
Даниэль Коллинз
11
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Матч продолжался 1 час 37 минут. В рамках встречи Крейчикова выполнила пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. На счету Коллинз шесть подач навылет, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В четвертьфинале Уимблдона-2024 Барбора Крейчикова сразится с победительницей «Ролан Гаррос» – 2017 латвийской теннисисткой Еленой Остапенко. 13-я сеяная турнира в четвёртом круге обыграла Юлию Путинцеву (Казахстан).

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