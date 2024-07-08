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Джокович — Руне: серб выиграл второй сет в матче четвёртого круга Уимблдона

Джокович — Руне: серб выиграл второй сет в матче четвёртого круга Уимблдона
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Сегодня, 8 июля, проходит матч четвёртого круга Уимблдона-2024, в котором играет вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович. Его соперником является 15-я ракетка мира представитель Дании Хольгер Руне. Серб забрал второй сет — 6:4.

Таким образом, Джокович повёл в матче с общим счётом 2:0.

Уимблдон (м). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 21:15 МСК
Хольгер Руне
15
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		4 2
6 		6 5
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Новак Джокович — Хольгер Руне в четвёртом круге Уимблдона.

Отметим, что Джокович и Руне сыграли между собой пять матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч — 3-2 в пользу серба.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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