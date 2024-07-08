Джокович — Руне: серб выиграл второй сет в матче четвёртого круга Уимблдона

Сегодня, 8 июля, проходит матч четвёртого круга Уимблдона-2024, в котором играет вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович. Его соперником является 15-я ракетка мира представитель Дании Хольгер Руне. Серб забрал второй сет — 6:4.

Таким образом, Джокович повёл в матче с общим счётом 2:0.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Новак Джокович — Хольгер Руне в четвёртом круге Уимблдона.

Отметим, что Джокович и Руне сыграли между собой пять матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч — 3-2 в пользу серба.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.