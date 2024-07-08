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Стали известны четвертьфинальные пары Уимблдона в женском одиночном разряде

Стали известны четвертьфинальные пары Уимблдона в женском одиночном разряде
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На Уимблдоне-2024 завершились все матчи четвёртого круга в женском одиночном разряде и стали известны четвертьфинальные пары.

Российским теннисисткам не удалось выйти в 1/4 финала турнира. Единственной российской теннисисткой в четвёртом круге была Анна Калинская, которая снялась по ходу матча из-за травмы запястья.

Уимблдон. Четвертьфинальные пары. Женщины

  • Елена Остапенко (Латвия, 13) — Барбора Крейчикова (Чехия, 31)
  • Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Элина Свитолина (Украина, 21)
  • Лулу Сун (Новая Зеландия, Q) — Донна Векич (Хорватия)
  • Ясмин Паолини (Италия, 7) — Эмма Наварро (США, 19)

В 2023 году из этих восьми теннисисток до четвертьфинала дошли только две — Рыбакина и Свитолина, которые в этом году разыграют путёвку в полуфинал.

Для Сун и Наварро выход в 1/4 финала на Уимблдоне стал первым в карьере на турнире «Большого шлема».

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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