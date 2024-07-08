Стали известны четвертьфинальные пары Уимблдона в женском одиночном разряде

На Уимблдоне-2024 завершились все матчи четвёртого круга в женском одиночном разряде и стали известны четвертьфинальные пары.

Российским теннисисткам не удалось выйти в 1/4 финала турнира. Единственной российской теннисисткой в четвёртом круге была Анна Калинская, которая снялась по ходу матча из-за травмы запястья.

Уимблдон. Четвертьфинальные пары. Женщины

Елена Остапенко (Латвия, 13) — Барбора Крейчикова (Чехия, 31)

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Элина Свитолина (Украина, 21)

Лулу Сун (Новая Зеландия, Q) — Донна Векич (Хорватия)

Ясмин Паолини (Италия, 7) — Эмма Наварро (США, 19)

В 2023 году из этих восьми теннисисток до четвертьфинала дошли только две — Рыбакина и Свитолина, которые в этом году разыграют путёвку в полуфинал.

Для Сун и Наварро выход в 1/4 финала на Уимблдоне стал первым в карьере на турнире «Большого шлема».