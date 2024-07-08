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Новак Джокович не испытал проблем в матче с Руне и вышел в 1/4 финала Уимблдона

Новак Джокович не испытал проблем в матче с Руне и вышел в 1/4 финала Уимблдона
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Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024. Сегодня, 8 июля, он в трёх сетах обыграл 15-ю ракетку мира из Дании Хольгера Руне со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Уимблдон (м). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 21:15 МСК
Хольгер Руне
15
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. За это время Хольгер Руне допустил четыре двойные ошибки, выполнил три подачи навылет, но не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. Сербский теннисист выполнил пять эйсов, допустил две двойные ошибки и смог реализовать 4 брейк-пойнта из 14 (29%).

Напомним, в следующем раунде Уимблдона-2024 Новак Джокович встретится с девятой ракеткой мира Алексом де Минором из Австралии, который ранее в четырёх сетах обыграл француза Артюра Фиса.

Джокович является финалистом Уимблдона-2023. В прошлом году он в пяти сетах проиграл испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу — 6:1, 6:7, 1:6, 6:3, 4:6.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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