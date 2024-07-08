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Теннисист Николас Харри понесёт флаг Чили на открытии ОИ в Париже

Теннисист Николас Харри понесёт флаг Чили на открытии ОИ в Париже
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20-я ракетка мира теннисист Николас Харри станет одним из двух знаменосцев флага Чили на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже (Франция). Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет (НОК) Чили.

Харри пронесёт флаг вместе с Антонией Абрахам, которая выступает в академической гребле.

«Совет директоров Олимпийского комитета Чили назначил Николаса Харри и Антонию Абрахам знаменосцами сборной Чили на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Нико является двукратным золотым медалистом на Панамериканских играх и сейчас входит в топ-20 ATP, а Анто выиграла 8 медалей на Панамериканских играх и заняла пятое место на чемпионате мира по академической гребле», – сообщается в пресс-релизе НОК Чили.

Харри – победитель трёх турниров АТР в одиночном разряде, финалист одного турнира категории «Мастерс».

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