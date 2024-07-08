«Трудно говорить». Музетти заплакал после выхода в первый четвертьфинал на ТБШ

25-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти трогательно прокомментировал победу в четвёртом круге Уимблдона-2024.
Итальянец обыграл французского теннисиста Джованни Мпетчи Перрикара и впервые в карьере вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема». Во время интервью на корте Музетти не смог сдержать слёз.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|3
|3
|2
«Меня непросто пробить на эмоции, но сегодня, думаю, получится. Я мечтал об этом моменте с самого детства. У меня замечательная семья, которая всегда поддерживала меня в погоне за мечтой. Трудно говорить», – сказал Музетти в интервью на корте.
В четвертьфинале Уимблдона-2024 Лоренцо Музетти сразится с американским теннисистом Тейлором Фритцем, который в четвёртом круге отыгрался со счёта 0:2 по сетам против четвёртой ракетки мира Александра Зверева.
- 8 июля 2024
-
23:45
-
23:19
-
23:11
-
23:00
-
22:37
-
22:35
-
21:57
-
21:43
-
21:39
-
21:30
-
21:18
-
21:15
-
21:08
-
21:00
-
20:50
-
20:20
-
20:14
-
20:08
-
19:43
-
19:37
-
19:17
-
19:15
-
19:00
-
18:56
-
18:53
-
18:43
-
18:30
-
18:29
-
18:10
-
18:01
-
17:47
-
17:24
-
17:14
-
17:07
-
17:00