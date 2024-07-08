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«Трудно говорить». Музетти заплакал после выхода в первый четвертьфинал на ТБШ

«Трудно говорить». Музетти заплакал после выхода в первый четвертьфинал на ТБШ
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25-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти трогательно прокомментировал победу в четвёртом круге Уимблдона-2024.

Итальянец обыграл французского теннисиста Джованни Мпетчи Перрикара и впервые в карьере вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема». Во время интервью на корте Музетти не смог сдержать слёз.

Уимблдон (м). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 13:05 МСК
Лоренцо Музетти
25
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		3 3 2
             
Джованни Мпетчи Перрикар
58
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

«Меня непросто пробить на эмоции, но сегодня, думаю, получится. Я мечтал об этом моменте с самого детства. У меня замечательная семья, которая всегда поддерживала меня в погоне за мечтой. Трудно говорить», – сказал Музетти в интервью на корте.

В четвертьфинале Уимблдона-2024 Лоренцо Музетти сразится с американским теннисистом Тейлором Фритцем, который в четвёртом круге отыгрался со счёта 0:2 по сетам против четвёртой ракетки мира Александра Зверева.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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