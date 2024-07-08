«Трудно говорить». Музетти заплакал после выхода в первый четвертьфинал на ТБШ

25-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти трогательно прокомментировал победу в четвёртом круге Уимблдона-2024.

Итальянец обыграл французского теннисиста Джованни Мпетчи Перрикара и впервые в карьере вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема». Во время интервью на корте Музетти не смог сдержать слёз.

«Меня непросто пробить на эмоции, но сегодня, думаю, получится. Я мечтал об этом моменте с самого детства. У меня замечательная семья, которая всегда поддерживала меня в погоне за мечтой. Трудно говорить», – сказал Музетти в интервью на корте.

В четвертьфинале Уимблдона-2024 Лоренцо Музетти сразится с американским теннисистом Тейлором Фритцем, который в четвёртом круге отыгрался со счёта 0:2 по сетам против четвёртой ракетки мира Александра Зверева.