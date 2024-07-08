Стали известны четвертьфинальные пары Уимблдона в мужском одиночном разряде

На Уимблдоне-2024 завершились все матчи четвёртого круга в мужском одиночном разряде и стали известны четвертьфинальные пары.

Единственным российским теннисистом, которому удалось выйти в этот раунд соревнований, стал чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира Даниил Медведев.

Уимблдон. Четвертьфинальные пары. Мужчины.

Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 5)

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Томми Пол (США, 13)

Лоренцо Музетти (Италия, 25) — Тейлор Фритц (США, 12)

Новак Джокович (Сербия, 2) — Алекс де Минор (Австралия, 9)

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.