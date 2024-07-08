ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стали известны четвертьфинальные пары Уимблдона в мужском одиночном разряде

Стали известны четвертьфинальные пары Уимблдона в мужском одиночном разряде
Комментарии

На Уимблдоне-2024 завершились все матчи четвёртого круга в мужском одиночном разряде и стали известны четвертьфинальные пары.

Единственным российским теннисистом, которому удалось выйти в этот раунд соревнований, стал чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира Даниил Медведев.

Уимблдон. Четвертьфинальные пары. Мужчины.

  • Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 5)
  • Карлос Алькарас (Испания, 3) — Томми Пол (США, 13)
  • Лоренцо Музетти (Италия, 25) — Тейлор Фритц (США, 12)
  • Новак Джокович (Сербия, 2) — Алекс де Минор (Австралия, 9)

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android