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«Вы меня не заденете!» Новак Джокович обратился к публике Уимблдона-2024

«Вы меня не заденете!» Новак Джокович обратился к публике Уимблдона-2024
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обратился к зрителям Центрального корта на Уимблдоне.

В понедельник, 8 июля, Джокович играл против датчанина Хольгера Руне. Публика регулярно громко поддерживала датского теннисиста, протяжно крича его фамилию. Это напоминало освистывание.

Уимблдон (м). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 21:15 МСК
Хольгер Руне
15
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

– Трибуны были увлечены матчем, много поддерживали Руне. Вам, кажется, тоже нравилось с ними взаимодействовать?
– Всем болельщикам, у которых есть уважение, — спасибо вам огромное от всего сердца, я это ценю. А всем тем, кто выбрал не уважать игрока, не уважать меня, — Go-o-o-d night. Go-o-o-o-d night!

Фото: Скриншот трансляции

– Надеюсь, они не к вам проявляли неуважение, а просто кричали «Руне».
– Не уважали, не уважали. Знаю, что они поддерживали Руне, но это ещё и предлог, чтобы «букать». Послушайте, я больше 20 лет в туре, так что поверьте мне, я знаю все эти трюки. Знаю, как это работает. Это ничего, я фокусируюсь на уважающих людях, заплативших за билеты, чтобы прийти и посмотреть матч. Любящих теннис и ценящих игроков и усилия, которые они прикладывают на корте. Я и в гораздо более враждебной обстановке играл, можете мне поверить. Вы меня не заденете! – сказал Джокович в интервью после матча.

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