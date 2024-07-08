В сборной Испании по теннису произошла очередная замена в составе на ОИ

Сборная Испании по теннису произвела очередную замену в составе национальной команды на Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже (Франция).

Вместо травмированного Алехандро Давидович-Фокины на турнире сыграет 63-я ракетка мира Хауме Мунар. Об этом сообщила Федерация тенниса Испании.

Из-за болей в пояснице Давидович-Фокина принял решение не подвергаться радикальной смене покрытия. Олимпийский турнир по теннису пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

В пресс-релизе Федерации тенниса Испании также отметили, что бронзовый призёр Олимпиады 2020 года в Токио Пабло Карреньо-Буста не снялся с турнира окончательно. Он отказался от участия только в одиночном турнире, но сыграет в парном разряде с Марселем Гранольерсом, который является второй ракеткой мира в паре.

Напомним, от сборной Испании на Олимпиаде сыграют Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль. Оба теннисиста примут участие в одиночном турнире и сыграют вместе в паре.