Джокович прокомментировал победу над Руне и выход в 1/4 финала Уимблдона

24-кратный победитель ТБШ, вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над 15-й ракеткой мира Хольгером Руне из Дании со счётом 6:3, 6:4, 6:2 в рамках четвёртого круга Уимблдона-2024. Серб подтвердил, что во время матча чувствовал себя хорошо, несмотря на недавно перенесённую операцию.

— Многие думали, что Руне станет для вас испытанием, а вы его обыграли в трёх сетах. Насколько довольны?

— Очень доволен. Если честно, думаю, он показал не лучшую свою игру. Тяжёлый старт для него, он проиграл 12 первых очков, в какой-то мере это сказалось на его психологии. Всегда нелегко, когда весь день ждёшь, чтобы выйти на корт, с каждым часом напряжение нарастает. Что касается меня, то в важные моменты я делал всё как надо. Играл солидно, я отыграл пару брейк-пойнтов, когда подавал на второй сет и на третий тоже. Матч мог пойти по-другому, если бы я отдал эти подачи. Я показал солидную игру и рад, что смог выиграть в трёх сетах.

— Вы приехали на Уимблдон после операции и так играете. Мы видим Джоковича, который прибавляет с каждым днём. Вы здорово смотритесь, наверняка и чувствуете себя отлично?

— Да, я отлично чувствую себя на корте. Иду день за днём, всегда есть над чем работать в выходные дни. Завтра потренируюсь, поговорю с командой, проанализирую этот матч и буду готовиться к следующему.

— Дальше у вас матч с де Минором.

— Мы с Алексом пару раз в этом году играли на разных покрытиях. Сейчас впервые сыграем на траве. Он один из самых быстрых, если не самый быстрый игрок в туре. Мне придётся изрядно побегать. Но мне по-прежнему нравится бегать, в 37 лет. Так что всё нормально.