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Кто станет чемпионом Уимблдона-2024?

Кто станет чемпионом Уимблдона-2024?
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Стали известны все четвертьфинальные пары Уимблдона в мужском одиночном разряде.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет чемпионом Уимблдона-2024?»

Общий призовой фонд Уимблдона-2024 составляет € 50 млн. Действующим чемпионом является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл серба Новака Джоковича.

Напомним, матчи 1/4 финала начнутся 9 июля.

  • Матч чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с первым номером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024 пройдёт первым запуском на Центральном корте в 15:30 мск.
  • Трёхкратный чемпион ТБШ испанец Карлос Алькарас сыграет против 13-й ракетки мира американца Томми Пола вторым запуском на первом корте примерно в 17:00 мск.

Остальные два матча этой стадии пройдут 10 июля.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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