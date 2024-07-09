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Джокович — первый теннисист в истории с 60 четвертьфиналами на ТБШ

Джокович — первый теннисист в истории с 60 четвертьфиналами на ТБШ
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович установил очередной рекорд мужского тенниса.

Благодаря победе в матче четвёртого круга с датчанином Хольгером Руне на Уимблдоне-2024 Джокович стал первым теннисистом в истории, которому удалось выйти в 60 четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема».

Уимблдон (м). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 21:15 МСК
Хольгер Руне
15
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Он также владеет рекордами мужского тенниса по количеству полуфиналов, финалов и титулов на турнирах «Большого шлема». Джокович 48 раз доходил до 1/2 финала, 36 раз пробивался в финалы и выиграл 24 трофея.

В четвертьфинале Уимблдона-2024 вторая ракетка мира Новак Джокович сыграет с австралийским теннисистом Алексом де Минором. В 2023 году серб уступил в финале Уимблдона испанцу Карлосу Алькарасу.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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