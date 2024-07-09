Джокович — первый теннисист в истории с 60 четвертьфиналами на ТБШ
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович установил очередной рекорд мужского тенниса.
Благодаря победе в матче четвёртого круга с датчанином Хольгером Руне на Уимблдоне-2024 Джокович стал первым теннисистом в истории, которому удалось выйти в 60 четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема».
Уимблдон (м). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 21:15 МСК
15
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
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2
Новак Джокович
Н. Джокович
Он также владеет рекордами мужского тенниса по количеству полуфиналов, финалов и титулов на турнирах «Большого шлема». Джокович 48 раз доходил до 1/2 финала, 36 раз пробивался в финалы и выиграл 24 трофея.
В четвертьфинале Уимблдона-2024 вторая ракетка мира Новак Джокович сыграет с австралийским теннисистом Алексом де Минором. В 2023 году серб уступил в финале Уимблдона испанцу Карлосу Алькарасу.
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